Упражнение номер 6 помогите пожалуйста за ранее спасибо
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Упражнение номер 6 помогите пожалуйста за ранее спасибо
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Одушев.: брат мама внук бабушка котёнок Ульвия сосед товарищ воробей ястреб Омар гусь рабочий писатель космонавт Неодуш.: корабль овраг мороз река шуба дуб урок сирень день рама осень месяц работа съёмка
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