Чем выделяетца слюноотделеник

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Слюноотделение представляет собой активное выделение слюны в полость рта. Данный процесс возникает рефлекторно. Выделением слюны занимаются три крупные железы: подъязычные, подчелюстные, околоушные. При различных состояниях организма количество слюны может увеличиваться. Обильное слюноотделение называется гиперсаливацией. Больной жалуется на обилие слюны, на необходимость постоянно её сплёвывать. Выявить гиперсаливацию можно путём функционального исследования слюнных желез. Причины обильного слюноотделения заключаются в воспалительных процессах в полости рта при стоматите, гингивите. Источником воздействия на железы слюны являются зубы, которые поражены патологическим процессом. Обильное слюноотделение может возникнуть при заболевании пищеварительной системы, щитовидной железы, нервных заболеваниях. У беременных женщин данный процесс наблюдается при токсикозе. Причиной обильного слюноотделения может быть раздражение рецепторов слюны при интоксикации организма ртутью, йодом. При нарушении нервной регуляции слюноотделения также происходит обильное выделение слюны. У маленьких детей обильное слюноотделение связанно с прорезыванием зубов. В результате этого процесса у ребёнка может возникнуть сыпь вокруг рта. Если обильное слюноотделение у взрослых не проходит на протяжении длительного периода времени это может быть симптомом рака пищевода. В данном случае необходимо обязательно обследовать пищевод. Длительное слюноотделение, при увеличении количества слюны вдва раза больше обычного, может быть признаком органических поражений вегетативных центров. Данный процесс возможен при паркинсонизме и других сопутствующих заболеваниях.