В каких сферах жизни проявилась революция цен
История
В каких сферах жизни проявилась революция цен
Ответ(ы):
Гость:
Важным последствием великих географических открытий была так называемая «революция цен» . Она выразилась в необычайно быстром повышении в течение XVI в. цен на сельскохозяйственные и промышленные товары.
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