При пересечении двух прямых АВ и СД в точке О образовались углы АО и СОВ , градусны?? меры которых относятся как 5/7 найти градусные меры углов АО и ВОД

Математика

При пересечении двух прямых АВ и СД в точке О образовались углы АО и СОВ , градусны?? меры которых относятся как 5/7 найти градусные меры углов АО и ВОД

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