Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь бежит в доль улицы по парку
Математика
Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь бежит в доль улицы по парку
Ответ(ы):
Гость:
4+6=10мин 2400:10=240 240*4=960м 240*6=1440м
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