Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь бежит в доль улицы по парку

Математика

Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь бежит в доль улицы по парку

Автор: Гость