Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь бежит в доль улицы по парку

Математика
Утром игорь 4 мин бежал вдоль улицы а потом 6 мин по парку двигаясьс одинаковой ско??остью за это время он пробежал 2 км 400 м сколько метров игорь бежит в доль улицы по парку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4+6=10мин 2400:10=240 240*4=960м 240*6=1440м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите сделать пожалуйста 1. Jill says the weather forecast for tomorrow (is, was) sunny, no rain. 2. They hoped their team (won't lose, wouldn't...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, срочно!!! Нужно расставить знаки препинания - запятые. Ники??а не спеша оделся и пошел по длинному коридору где тепло и ую...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста! надо составить 3 вопроса ,по тексту. Спасибо!
Ответить
Математика
Длина прямоугольника равна8см,а периметр равен40см.найди площадь этого прямоугольника
Ответить
Математика
Используйте цифры 1 2 3 4 5 можно ставить знаки и скобки любые но так чтобы получилос?? 40.
Ответить