Длина прямоугольника равна8см,а периметр равен40см.найди площадь этого прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника равна8см,а периметр равен40см.найди площадь этого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
Периметр- это сумма всех сторон, а значит если одна сторона прямоугольника 8 см другая 40-8=32 см. Площадь равна произведению сторон, значит S=8×32=256 см или 2 м 56 см. Ответ: 2 м 56 см.
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