Что делать, если у собаки покраснел глаз, и она его щурит?

Гость: Гость:

К ветеринару, т.к. ваша собачка могла б поцарапать глаз, ну или глаз "простудился" .Если не хотите к ветеринару(времени нет) то ,можно покапать капли (для глаз) или заварку (просто ватой протрите ) ,с моей собакой такое тоже было, благодаря каплям глаз здоров!