Что делать, если у собаки покраснел глаз, и она его щурит?
Биология
Что делать, если у собаки покраснел глаз, и она его щурит?
Ответ(ы):
Гость:
К ветеринару, т.к. ваша собачка могла б поцарапать глаз, ну или глаз "простудился" .Если не хотите к ветеринару(времени нет) то ,можно покапать капли (для глаз) или заварку (просто ватой протрите ) ,с моей собакой такое тоже было, благодаря каплям глаз здоров!
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