Як правильно пишеться слово на верх чи наверх? Будь ласка як побистріше
Українська мова
Як правильно пишеться слово на верх чи наверх? Будь ласка як побистріше
Ответ(ы):
Гость:
І так і так вірно. Залежить від речення, від того якою частиною мови виступає: Він піднявся швидко по сходах наверх. Піднявся (як?) наверх. Він піднявся на верх сходів. Піднявся (на що?) на верх
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