Инструкция по пользованию термометром для измерения температуры воздуха на улиц??

География
Инструкция по пользованию термометром для измерения температуры воздуха на улиц??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для измерения температуры  воздуха за окном откройте раму окна и закрепите на ней термометр.  Баллон термометра не должен касаться стекла. Термометр тщательно закройте от прямых солнечных лучей.  Так же термометр нельзя устанавливать с южной стороны дома, так как от солнечных лучей сильно нагревается стена дома. Нагретая лучами солнца стена нагревает  близлежащие слои  воздуха, которые в свою очередь нагреют установленный на раме окна термометр свою очередь нагреют установленный на раме окна термометр.
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