Скласты 5 речень з назвамы фильмив
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Скласты 5 речень з назвамы фильмив
Ответ(ы):
Гость:
Колись мені подобався фільм "Один вдома". А мій батько любив у дитинстві "Політ навігатора". Зараз популярний серіал " Зоряні війни". Найбільш довготривалий у світі серіал має назву "Доктор Хто". Останній раз у кіно я дивився "П`яту хвилю".
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