Шокан Уалиханов шыгарма жоспарв шокан
Қазақ тiлi
Шокан Уалиханов шыгарма жоспарв шокан
Ответ(ы):
Гость:
Жоспар 1.Шоқанның өмірі 2.Шоқанның ғылыми еңбектері 3.Шоқанның қазақстан тарихынан алатын орны 4.Қазақ ғалымының жетістіктеріне сыни көзбен қарау/жан-жақты баға беру 5,Қорытындылау.Шоқанға жан -жақты баға беру
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