Вычислите силу, необходимую для полного погружения в воду куба из бука со стороно?? 10 см

Физика
Вычислите силу, необходимую для полного погружения в воду куба из бука со стороно?? 10 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: q(плотность) воды = 1000 кг/м3 q(плотность) бука = 530 кг/м3 g= 10 Н/м l(длинна) куба = 10 см = 0,1 м (за интернациональной системой) Найти: F-? Решение: Оюъем куба: V(куба)= a3= 0,1 м^3= 0,001 м^3 m(куба)= q*V = 530*0,001= 0,53 кг F= q(воды)*g* m(куба)/ q(бука) F=1000 * 10 * 0,53/ 530 =10 Н Ответ: F= 10 H
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