Краткая запись задачи ( скорость , время , расстояние , ): с аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км\ч. Через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, который через 3 часа после своего вылета пере...

Математика
Краткая запись задачи ( скорость , время , расстояние , ): с аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км\ч. Через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, который через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 км. Найди скорость самолета.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 210÷2+840÷3=295все все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Заряд q=4,0•10-8 кл помещён в точку поля напряжённости E=300в/м. определите модуль силы, действующей на заряд.
Ответить
Алгебра
2)сократить дробь 3)найдите разность 4)
Ответить
Алгебра
Упростить: cos⁴a-sin⁴a
Ответить
Математика
Решите ПОЖАЛУЙСТА!!! УМРЛЯЮ ВАМ ЖЕ ЛЕГКО
Ответить
Музыка
Помогите написать цепочку интервалов (g-moll) ч5 ч4-м3 м3-ч1 м6 ум7-ч5 м3 ум5-м3 ч1
Ответить