Краткая запись задачи ( скорость , время , расстояние , ): с аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км\ч. Через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, который через 3 часа после своего вылета пере...
Математика
Краткая запись задачи ( скорость , время , расстояние , ): с аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км\ч. Через 2 часа с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, который через 3 часа после своего вылета перегнал вертолет на 840 км. Найди скорость самолета.
Ответ(ы):
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1) 210÷2+840÷3=295все все
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