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Упростить: cos⁴a-sin⁴a
Алгебра
Упростить: cos⁴a-sin⁴a
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
...=(cos^a - sin^a)(cos^a + sin^a)= (cos^a - sin^a)*1=cos2a
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