Помогите написать цепочку интервалов (g-moll) ч5 ч4-м3 м3-ч1 м6 ум7-ч5 м3 ум5-м3 ч1
Музыка
Помогите написать цепочку интервалов (g-moll) ч5 ч4-м3 м3-ч1 м6 ум7-ч5 м3 ум5-м3 ч1
Ответ(ы):
Гость:
Ч5 соль-ре, ч4 соль-до, м3 соль-си(b), ч1 соль-соль, м6 соль-ми(b), ум7 фа#-ми(b), ч5 соль-ре, м3 соль-си(b), ум5 фа#-до, м3 соль-си(b), ч1 соль-соль.
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