Как делать фонетический разбор слова
Русский язык
Как делать фонетический разбор слова
Ответ(ы):
Гость:
Например слово Работа(работа) р—[р]—согл., зв. непарн. (сонорный), тв.а—[а]—гл., безуд.б—[б]—согл., зв., тв.о—[о´]—гл., ударн.т—[т]—согл., глух., тв.а—[ъ]—гл., безуд.6 б., 6 з.
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