Электрический заряд q=3x10-7 Кл переносят из точки электростатического поля с потенциалом 250В в точку с потенциалом 150В. Найдите работу, совершенную силами поля
Физика
Электрический заряд q=3x10-7 Кл переносят из точки электростатического поля с потенциалом 250В в точку с потенциалом 150В. Найдите работу, совершенную силами поля
Ответ(ы):
Гость:
A=q(фи1-фи2) А=3*10^-7(250-150)=3*10^-5
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