Электрический заряд q=3x10-7 Кл переносят из точки электростатического поля с потенциалом 250В в точку с потенциалом 150В. Найдите работу, совершенную силами поля

Физика

Электрический заряд q=3x10-7 Кл переносят из точки электростатического поля с потенциалом 250В в точку с потенциалом 150В. Найдите работу, совершенную силами поля

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