Запиши число цифрами и разложить его в виде суммы сотен , десятков и единиц: шестьсот девяносто один,шестьсот девяносто, шестьсот пять , шестьсот пятьдесят девять, шестьсот пятьдесят, шестьсот девять.

Математика

Запиши число цифрами и разложить его в виде суммы сотен , десятков и единиц: шестьсот девяносто один,шестьсот девяносто, шестьсот пять , шестьсот пятьдесят девять, шестьсот пятьдесят, шестьсот девять.

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