Запиши число цифрами и разложить его в виде суммы сотен , десятков и единиц: шестьсот девяносто один,шестьсот девяносто, шестьсот пять , шестьсот пятьдесят девять, шестьсот пятьдесят, шестьсот девять.
Математика
Запиши число цифрами и разложить его в виде суммы сотен , десятков и единиц: шестьсот девяносто один,шестьсот девяносто, шестьсот пять , шестьсот пятьдесят девять, шестьсот пятьдесят, шестьсот девять.
Ответ(ы):
Гость:
Шестьсот девяносто один - 691=6 сот., 9 дес., 1 ед. шестьсот девяносто - 690=6 сот., 9 дес., 0 ед. шестьсот пять - 605=6 сот., 0 дес., 5 ед. шестьсот пятьдесят девять - 659=6 сот., 5 дес., 9 ед. шестьсот пятьдесят - 650= 6 сот., 5 дес., 0 ед. шестьсот девять 609= 6 сот., 0 дес., 9 ед.
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