Кто такой "Дядя " из стихотворения М.Ю. Лермонтова -Бородино???? Скажи ка ДЯДЯ ведь не даром Москва спалённая пожаром .
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Кто такой "Дядя " из стихотворения М.Ю. Лермонтова -Бородино???? Скажи ка ДЯДЯ ведь не даром Москва спалённая пожаром .
Ответ(ы):
Гость:
"Дядей" молодой солдат называет старшего товарища, солдата, участника Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года. Судя по словам "...забил заряд я в пушку туго...", он был артиллеристом.
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