Кто такой "Дядя " из стихотворения М.Ю. Лермонтова -Бородино???? Скажи ка ДЯДЯ ведь не даром Москва спалённая пожаром .

Русский язык

Кто такой "Дядя " из стихотворения М.Ю. Лермонтова -Бородино???? Скажи ка ДЯДЯ ведь не даром Москва спалённая пожаром .

Автор: Гость