Сочинить рассказ по данному началу про собачку которая потерялась используя глаголы близкие по значению так чтобы Вызвать сочувствие слова-помощники скулила плакала подошла приблизилась присела нагнулась приласкала погладила го...

Гость: Гость:

Я гуляла по улице, и вдруг увидела маленькую собаку, она сидела на грязной земле и громко скулила. Я подошла к ней и присела на корточки, она была такой беззащитной, такой милой. Я её сразу же погладила и обняла. Я её взяла на ручки и побежала домой. С тех пор она растёт у меня дома в ласке и заботе.