Сочинить рассказ по данному началу про собачку которая потерялась используя глаголы близкие по значению так чтобы Вызвать сочувствие слова-помощники скулила плакала подошла приблизилась присела нагнулась приласкала погладила го...

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Сочинить рассказ по данному началу про собачку которая потерялась используя глаголы близкие по значению так чтобы Вызвать сочувствие слова-помощники скулила плакала подошла приблизилась присела нагнулась приласкала погладила говорила уговаривала пошла побежала
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я гуляла по улице, и вдруг увидела маленькую собаку, она сидела на грязной земле и громко скулила. Я подошла к ней и присела на корточки, она была такой беззащитной, такой милой. Я её сразу же погладила и обняла. Я её взяла на ручки и побежала домой. С тех пор она растёт у меня дома в ласке и заботе.
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