Сложите почленно неоавенства 1) 15gt;-3и5gt;-2 2) 6lt;10и-3lt;2 3) -1lt;2и3lt;-2 4) 5gt;2и-3lt;3
Математика
Сложите почленно неоавенства 1) 15gt;-3и5gt;-2 2) 6lt;10и-3lt;2 3) -1lt;2и3lt;-2 4) 5gt;2и-3lt;3
Ответ(ы):
Гость:
1)15≥-3 2) 6≤10 3) -1≤2 4) 5≥2 5≥-2 -3≤2 3≤-2 3≥-3 -------- ---------- ---------- --------- 20 ≥-5 3 ≤12 8 ≥-1 в 3) 3 ≤-2 неправильно ≤ ≥ ты прими эти знаки меньше и больше без равенство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Два элемента с ЭДС 1,7 и 1,4 В и внутренними сопротивлениями 0,8 и 0,4 Ом соединены последовательно и подключены к сопротивлению 5,0 Ом. определите...
Информатика
В одном из телевизионных ток-шоу ведущий продемонстрировал следующую диаграмму и сказал: «Диаграмма показывает, что по сравнению с 2004 годом в 200...
Английский язык