Сложите почленно неоавенства 1) 15gt;-3и5gt;-2 2) 6lt;10и-3lt;2 3) -1lt;2и3lt;-2 4) 5gt;2и-3lt;3

Математика
Сложите почленно неоавенства 1) 15gt;-3и5gt;-2 2) 6lt;10и-3lt;2 3) -1lt;2и3lt;-2 4) 5gt;2и-3lt;3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)15≥-3            2) 6≤10             3) -1≤2              4) 5≥2      5≥-2                -3≤2                    3≤-2                 3≥-3    --------               ----------            ----------              ---------    20 ≥-5                3 ≤12                                           8 ≥-1 в 3) 3 ≤-2 неправильно ≤  ≥ ты прими эти знаки меньше и больше без равенство
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