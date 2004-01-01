Сложите почленно неоавенства 1) 15gt;-3и5gt;-2 2) 6lt;10и-3lt;2 3) -1lt;2и3lt;-2 4) 5gt;2и-3lt;3

Гость: Гость:

1)15≥-3 2) 6≤10 3) -1≤2 4) 5≥2 5≥-2 -3≤2 3≤-2 3≥-3 -------- ---------- ---------- --------- 20 ≥-5 3 ≤12 8 ≥-1 в 3) 3 ≤-2 неправильно ≤ ≥ ты прими эти знаки меньше и больше без равенство