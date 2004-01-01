В одном из телевизионных ток-шоу ведущий продемонстрировал следующую диаграмму и сказал: «Диаграмма показывает, что по сравнению с 2004 годом в 2005 году резко возросло число ограблений». Согласны ли вы с выводом журналиста, сд...

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В одном из телевизионных ток-шоу ведущий продемонстрировал следующую диаграмму и сказал: «Диаграмма показывает, что по сравнению с 2004 годом в 2005 году резко возросло число ограблений». Согласны ли вы с выводом журналиста, сделанным на основании этой диаграммы?

Автор: Гость