Чим скелет жаби відрізняється від скелету риби
Биология
Чим скелет жаби відрізняється від скелету риби
Ответ(ы):
Гость:
У риби не має кісток лап і є хвіст
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