Помогите пожалуйста! HELP ME!!! Сфрмулируйте првила сбора грибов! !помогите напишите как можно больше пожалуйста!

Биология
Помогите пожалуйста! HELP ME!!! Сфрмулируйте првила сбора грибов! !помогите напишите как можно больше пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правила таковы нельзя отрывать грибы с корнем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Выбери правильную форму глагола,чтобы закончить предложе??ия. 1)Look! They (have/has) two tall candles on the table. 2...
Ответить
Алгебра
ДАЮ 17 БАЛЛОЫ + ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПЕРВОМУ И ПРАВЕЛЬНОМУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛИЗЗЗ!!! Помогите решить номера 8 9 и 11!!!
Ответить
История
Мне надо написать сочинение, на тему:"Как я расцениваю/оцениваю свое поведение". Очень надо, умоляю помогите
Ответить
Математика
Обозначив в записи натурального числа разные цифры разными буквами, а одинаковые цифры одинаковыми буквами, получили слово ПОСВЯЩЕНИЕ. Зная, что чи...
Ответить
Математика
В магазин привезли 18 бидонов молока а в другой 12 такихже бедонов в 1 магазин привезли на 228 л. молока больше чем во второй. сколько молока приве...
Ответить