Помогите пожалуйста! HELP ME!!! Сфрмулируйте првила сбора грибов! !помогите напишите как можно больше пожалуйста!
Биология
Помогите пожалуйста! HELP ME!!! Сфрмулируйте првила сбора грибов! !помогите напишите как можно больше пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Правила таковы нельзя отрывать грибы с корнем
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