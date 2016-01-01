Обозначив в записи натурального числа разные цифры разными буквами, а одинаковые цифры одинаковыми буквами, получили слово ПОСВЯЩЕНИЕ. Зная, что число делится на 2016, определите, какую цифру обозначили буквой Е.

Математика

Обозначив в записи натурального числа разные цифры разными буквами, а одинаковые цифры одинаковыми буквами, получили слово ПОСВЯЩЕНИЕ. Зная, что число делится на 2016, определите, какую цифру обозначили буквой Е.

Автор: Гость