В магазин привезли 18 бидонов молока а в другой 12 такихже бедонов в 1 магазин привезли на 228 л. молока больше чем во второй. сколько молока привезлив 1магазин

Гость: Гость:

18 - 12 = 6 (на 6 бидонов больше привезли в первый магазин), но в первый магазин привезли на 228 л больше, значит мы можем узнать емкость молока в одном бидоне 228 л : 6 = 38 л (в одном) 38 л * 18 = 684 л Ответ: в первый магазин привезли 684 литра молока