Длина одного прыжка кролика 120 см .сколько прыжков он сделал ,если он преодолел расстояние в 31м 20см

Математика

Длина одного прыжка кролика 120 см .сколько прыжков он сделал ,если он преодолел расстояние в 31м 20см

Автор: Гость