Длина одного прыжка кролика 120 см .сколько прыжков он сделал ,если он преодолел расстояние в 31м 20см

Математика
Длина одного прыжка кролика 120 см .сколько прыжков он сделал ,если он преодолел расстояние в 31м 20см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
31м20см:120см=3120:120=26(пр) Ответ:кролик сделал 26 прыжков
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