За круглым столом сидят 210 человек. Каждый из них либо рыцарь, либо лжец. Каждый сидящий заявил: "Среди моих 20 соседей (10 справа и 10 слева) ровно 10 лжецов". Зная, что всего за столом более 100 лжецов, определите, сколько и...

Математика

За круглым столом сидят 210 человек. Каждый из них либо рыцарь, либо лжец. Каждый сидящий заявил: "Среди моих 20 соседей (10 справа и 10 слева) ровно 10 лжецов". Зная, что всего за столом более 100 лжецов, определите, сколько именно.

Автор: Гость