Составь слово из букв иапотл

Окружающий мир
Составь слово из букв иапотл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кхм,если что-есть такое слово,лепота.Может ты букву перепутал?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За круглым столом сидят 210 человек. Каждый из них либо рыцарь, либо лжец. Каждый сидящий заявил: "Среди моих 20 соседей (10 справа и 10 слева) ров...
Ответить
Математика
Номер #5,6 пожалуйста, срочно)
Ответить
Алгебра
Докажите, что на множестве действительных чисел функция f(x) является возрастающей: Не имеет смысла? ведь sinx ограничена в [-1;1]
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите написать эссе Менің сүйікті фильм 5-6 предложений
Ответить
Биология
Специфические белки выполняющие защитную функцию
Ответить