Переведите на русск. яз. пажалуйсто

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Переведите на русск. яз. пажалуйсто
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Гость:
Так текст то не с самого начала)
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