ДАЮ 17 БАЛЛОЫ + ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПЕРВОМУ И ПРАВЕЛЬНОМУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛИЗЗЗ!!! Помогите решить номера 8 9 и 11!!!
Алгебра
ДАЮ 17 БАЛЛОЫ + ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПЕРВОМУ И ПРАВЕЛЬНОМУ ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛИЗЗЗ!!! Помогите решить номера 8 9 и 11!!!
Ответ(ы):
Гость:
8 ОЗ 10 y²+10y-10y-25=200 y²=225 y1=-15 y2=15 9 a)x≠5 x²-8x=-15 x²-8x+15=0 x1+x2=8 U x1*x2=15 x1=3 x2=5 не удов усл б)x≠0;x≠3 x²-9=2x²+10x x²+10x+9=0 x1+x2=-10 U x1*x2=9 x1=-9 x2=-1 11 (y+3)/(y-3)-(y-3)/(y+3)=3/2 y≠3;y≠-3 2(y+3)²-2(y-3)²=3(y+3)(y-3) 2y²+12y+18-2y²+12y-18=3y²-27 3y²-24y-27=0 y²-8y-9=0 y1+y2=8 U y1*y2=-9 y1=-1 y2=9
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