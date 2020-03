Помогите пожалуйста!!! Выбери правильную форму глагола,чтобы закончить предложе??ия. 1)Look! They (have/has) two tall candles on the table. 2)These little boys (have/has) milk in the evening. 3)Jack (have/has) no friends at...

Английский язык

Помогите пожалуйста!!! Выбери правильную форму глагола,чтобы закончить предложе??ия. 1)Look! They (have/has) two tall candles on the table. 2)These little boys (have/has) milk in the evening. 3)Jack (have/has) no friends at school. 4)The Greens (have/has) a good present for you in their car. 5)Mr Ross (have/has) a wife but he (have/has) no children. 6)Mum and dad (have/has)a big bedroom. 7)Ann (have/has) seven English books but she (have/has) no French books. 8) I (have/has) no coins in my bag today. 9) We (have/has) a good toy shop in our street. 10) Her friend Oliver (have/has) no family.

