Вопрос 1 по биологии сроооочнооооо Почему создание клеточной теории зависело от развития и совершенствования техники??????????
Биология
Вопрос 1 по биологии сроооочнооооо Почему создание клеточной теории зависело от развития и совершенствования техники??????????
Ответ(ы):
Гость:
Потому, что клетку можно увидеть только через микроскоп, если бы его не было, то никакой бы клеточной теории тоже не было бы, потому,что мы ее не видим
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