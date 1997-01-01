ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕКСТ УМОЛЯЮ!"!!!!!!

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C 1929 по 1936 годы Алматы были столицей Казахской АССР. С 1936 по 1991 годы, город был столицей Казахской ССР. После того как Казахстан стал независимым в 1991году, Алматы продолжали быть столицей до 1997 года, когда Астане вернули звание исторической столицы. Алматы солнечный, зеленый город с широкими улицами, красивыми зданиями, множеством парков, садов и фонтанов. Весной, когда южные окраины утопают в цветущих яблонях, абрикосах и вишнях, город становится покожим на сказку. Густая зеленая трава и великолепные горы делают Алматы не похожими на другие города. Сады, деревья на аллеях, парки, бульвары, клумбы занимают боле 8 тысяч гектар городской территории. В Алматах имеется множество привлекательных мест для туристов и гостей. Коктоб. Коктоб холмистая местность на южной границе города. Коктоб достигает высоты в 1 070 м. На верхней точке Коктоба находится смотровая площадка. Коктоб это лучшее место для осмотра города ночью.Парк 28 героям Панфиловцам: Парк находится перед гостиницей Ортар.Мемориальный парк известен аллей памяти и Вечным огнем. На аллее памяти находится 28 гранитных памятников вдоль аллеи с именами 28 героев Панфиловцев, тех кто погиб в битве за Москву во II Мировой Войне.