Выберите любую природную зону России и составьте план её описания.
Окружающий мир
Выберите любую природную зону России и составьте план её описания.
Ответ(ы):
Гость:
1)Происхождение ,название. 2) Для чего нужна. 3)Природные ископаемые. 4)Какие животные. 5)Экономика. 6)Защитная поддержка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вопрос 1 по биологии сроооочнооооо Почему создание клеточной теории зависело от развития и совершенствования техники??????????
Биология
Помогите пожалуйста! HELP ME!!! Сфрмулируйте првила сбора грибов! !помогите напишите как можно больше пожалуйста!
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Выбери правильную форму глагола,чтобы закончить предложе??ия. 1)Look! They (have/has) two tall candles on the table. 2...