Выберите любую природную зону России и составьте план её описания.

Окружающий мир
Выберите любую природную зону России и составьте план её описания.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Происхождение ,название. 2) Для чего нужна. 3)Природные ископаемые. 4)Какие животные. 5)Экономика. 6)Защитная поддержка.
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