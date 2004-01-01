Прошу помогитееее При каких значениях параметра а уравнение |3х-3|+2=ах имеет ровно два корня?

Гость: Гость:

|3x - 3| + 2 = ax |3(x - 1)| + 2 = ax 1) Если x < 1, то |3(x - 1)| = -3(x - 1) = 3 - 3x 3 - 3x + 2 = ax 5 = x(3 + a) x = 5/(3 + a) < 1 3 + a > 5 a > 2 2) Если x >= 1, то |3(x - 1)| = 3(x - 1) = 3x - 3 3x - 3 + 2 = ax x(3 - a) = 3 - 2 = 1 x = 1/(3 - a) >= 1 0 < 3 - a <= 1 -1 <= a - 3 < 0 2 <= a < 3 При этих а будет 2 корня.