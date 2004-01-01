Один робочий упаковал 51 пачку книг,а второй упокавал 60 пачек книг,второй упоковал на 108 книг больше.сколько книг в одной пачке
Математика
Один робочий упаковал 51 пачку книг,а второй упокавал 60 пачек книг,второй упоковал на 108 книг больше.сколько книг в одной пачке
Ответ(ы):
Гость:
60-51=9 пачек разница 108/9=12(книг) в одной пачке
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