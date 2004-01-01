2 тапсырма составить предложения с словосочитаниями
Қазақ тiлi
2 тапсырма составить предложения с словосочитаниями
Ответ(ы):
Гость:
Біз аударма жұмыстарын жүргіздік.ағылшыннан үй жұмысына диалог құру берілді. Әдебиет сабағынан монолог құру берілді. Біз қазақ тілі сабағында сөз жұмбақ шештік. Ана тілі сабағында біз жаңылтпашты тез оқыдық. Әдебиет сабағында мақал-мәтелдерді оқыдық.Және жаңа сөздермен таныстық
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