Сочинение на тему сам пропадай a, друга выручай
Математика
Сочинение на тему сам пропадай a, друга выручай
Ответ(ы):
Гость:
Друг-очень важен в жизни каждого. Каждый может на него положиться в любой возникшей ситуации . Конечно , если друг хороший . Так и говорят,-" Сам пропадай , а друга выручай " . Ну конечно , если друг тебе помогает , надо и его тоже выручать. Что бы во всем присутствовало равенство. За друга надо бороться , иногда . Если он этого конечно стоит.
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