5. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определите период и частоту колебаний. 6. Грузик, колеблющийся на пружине, за 8с совершил 32 колебания. Найдите период и частоту колебаний. 7. Материальная точка колеблетс...

Физика

5. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определите период и частоту колебаний. 6. Грузик, колеблющийся на пружине, за 8с совершил 32 колебания. Найдите период и частоту колебаний. 7. Материальная точка колеблется с частотой 10 кГц. Определите период колебаний и число колебаний в мин.

Автор: Гость