5. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определите период и частоту колебаний. 6. Грузик, колеблющийся на пружине, за 8с совершил 32 колебания. Найдите период и частоту колебаний. 7. Материальная точка колеблетс...

Физика
5. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определите период и частоту колебаний. 6. Грузик, колеблющийся на пружине, за 8с совершил 32 колебания. Найдите период и частоту колебаний. 7. Материальная точка колеблется с частотой 10 кГц. Определите период колебаний и число колебаний в мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5)время=60 сек число колебаний (//)=300 Период (Т) =время/ //=60/300=0,2 сек частота колебаний (ню) =1/Т=1/0,2=5 Гц 6)t = 8c, N = 32 Найти: T и частоту решение Т = t/N T = 0, 25 частота = 1/T =4 Гц. 7)Период T=1/v=1/10000=0,0001 сек. Число колебаний в минуту = 10000*60=600000.
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