Синонимы к словам здание,рядом,чудесная
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Синонимы к словам здание,рядом,чудесная
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Рядом - около, неподалеку, здесь, близко чудесная - прекрасная, волшебная, прекрасная
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