Для того, чтобы сшить национальные костюмы для девочек купили красную и желтую тк??нь. на каждое платье израсходовали 2 м красной и 3 м желтой ткани. сколько метров ткани купили, если костюмы сшили для 20 девочек

Математика
Для того, чтобы сшить национальные костюмы для девочек купили красную и желтую тк??нь. на каждое платье израсходовали 2 м красной и 3 м желтой ткани. сколько метров ткани купили, если костюмы сшили для 20 девочек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 м + 3 м = 5 м ткани на 1 платье 5 м * 20 = 100 м Ответ: купили 100 м ткани
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