Для того, чтобы сшить национальные костюмы для девочек купили красную и желтую тк??нь. на каждое платье израсходовали 2 м красной и 3 м желтой ткани. сколько метров ткани купили, если костюмы сшили для 20 девочек

Математика

Для того, чтобы сшить национальные костюмы для девочек купили красную и желтую тк??нь. на каждое платье израсходовали 2 м красной и 3 м желтой ткани. сколько метров ткани купили, если костюмы сшили для 20 девочек

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