Для того, чтобы сшить национальные костюмы для девочек купили красную и желтую тк??нь. на каждое платье израсходовали 2 м красной и 3 м желтой ткани. сколько метров ткани купили, если костюмы сшили для 20 девочек
Математика
Для того, чтобы сшить национальные костюмы для девочек купили красную и желтую тк??нь. на каждое платье израсходовали 2 м красной и 3 м желтой ткани. сколько метров ткани купили, если костюмы сшили для 20 девочек
Ответ(ы):
Гость:
2 м + 3 м = 5 м ткани на 1 платье 5 м * 20 = 100 м Ответ: купили 100 м ткани
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Юра, сеялка, якорь, Полина,Люда, язык, читают, юбка, поляна, ягоды, Яков, Юля, брюки, я??варь, клюёт, таял,юла,яблоко, гулял, утята, Нюра, Юлчи, Лю...
Математика
Русский язык