Сочинения про хорошога собака
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Сочинения про хорошога собака
Ответ(ы):
Гость:
Я люблю собак.У меня есть собака по имени лайка.Она очень красивая. она драсированная.Я обучил его многому.Я обучил его спасанию людей и т.д.Мая собака самая хорошая собака!
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