Выбери из приведенного ниже списка то , что относится к явлениям природы
Окружающий мир
Выбери из приведенного ниже списка то , что относится к явлениям природы
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Гость:
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