Запишите обыкновенную дробь в виде деситичной вычислите 6 целых 4/25 +2,81-1 целая3/4
Математика
Запишите обыкновенную дробь в виде деситичной вычислите 6 целых 4/25 +2,81-1 целая3/4
Ответ(ы):
Гость:
6 4/25=6 16/100=6,16 1 3/4=1 75/100=1 75 6,16+2,81-1,75=8,97-1,75=7,22
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