Қақпан емес қабады суға басын малады жүмбақты шеш! помогите

Қазақ тiлi
Қақпан емес қабады суға басын малады жүмбақты шеш! помогите
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Гость:
Сүлік шығар басқа жоқ
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