Упростить выражение: 3ab-4a(в 2 степени)b-ab
Математика
Упростить выражение: 3ab-4a(в 2 степени)b-ab
Ответ(ы):
Гость:
2ab-4a(в степени 2)=2a(b-a)
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