Склади зподаних слив розповине речення запиши його пидкресли головни члени реченя сонною ниц землею стояла над темна

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Склади зподаних слив розповине речення запиши його пидкресли головни члени реченя сонною ниц землею стояла над темна
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Над сонною землею стояла темна ніч. Ніч - підмет, підкреслюється 1 лінією. Стояла - присудок, підкреслюється двома лініями.
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