Сказка о стране числительных количественные и порядковые числительные

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Сказка о необычной порядочности порядковых числительных Наверное, вам всем известна порядочность порядковых числительных. Своих детей они учат уже с пеленок быть порядочными. Каждый ребенок в их семье получает строго определенное имя: первенца родители всегда назовут именем Первый, второму ребенку дают имя Второй.. . Там, где они работают, везде порядок и все делается по законам и правилам. Мои слова вам подтвердит рассказ очевидца: – Однажды перед Новым годом я, дробное числительное Семь Восьмых, стояло в очереди за конфетами в отдел магазина, где продавцом было порядковое числительное. И вот когда конфет оставалось совсем мало, пришло в магазин количественное числительное Два и стало кричать: – Оставьте мне два килограмма конфет! Оно стало всех расталкивать. Пробравшись к продавцу, Два сказало: – Я заплачу вам в два раза больше, если вы мне оставите эти конфеты. Но продавец сказал: – Это не по правилам и законам, ведь сейчас не ваша очередь, вы были не первым, а десятым. И если вы будете себя так вести, то можете в этот магазин не приходить. Вот как необыкновенно порядочны порядковые числительные. В этом людям можно брать с них пример.