Сказка о стране числительных количественные и порядковые числительные

Русский язык
Сказка о стране числительных количественные и порядковые числительные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сказка о необычной порядочности порядковых числительных  Наверное, вам всем известна порядочность порядковых числительных. Своих детей они учат уже с пеленок быть порядочными. Каждый ребенок в их семье получает строго определенное имя: первенца родители всегда назовут именем Первый, второму ребенку дают имя Второй.. . Там, где они работают, везде порядок и все делается по законам и правилам. Мои слова вам подтвердит рассказ очевидца:  – Однажды перед Новым годом я, дробное числительное Семь Восьмых, стояло в очереди за конфетами в отдел магазина, где продавцом было порядковое числительное. И вот когда конфет оставалось совсем мало, пришло в магазин количественное числительное Два и стало кричать:  – Оставьте мне два килограмма конфет!  Оно стало всех расталкивать. Пробравшись к продавцу, Два сказало:  – Я заплачу вам в два раза больше, если вы мне оставите эти конфеты.  Но продавец сказал:  – Это не по правилам и законам, ведь сейчас не ваша очередь, вы были не первым, а десятым. И если вы будете себя так вести, то можете в этот магазин не приходить.  Вот как необыкновенно порядочны порядковые числительные. В этом людям можно брать с них пример.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужен диалог на тему"болезнь" 6 класс 7 - 10 предложений всего ! не очень длинный пото??у - что учить ! ""50 балов за правильность ! если что диало...
Ответить
Қазақ тiлi
Шокан Уалиханов шыгарма жоспарв шокан
Ответить
Физика
Вычислите силу, необходимую для полного погружения в воду куба из бука со стороно?? 10 см
Ответить
Математика
Упростить выражение: 3ab-4a(в 2 степени)b-ab
Ответить
Українська мова
Склади зподаних слив розповине речення запиши його пидкресли головни члени реченя сонною ниц землею стояла над темна
Ответить