Нужен диалог на тему"болезнь" 6 класс 7 - 10 предложений всего ! не очень длинный пото??у - что учить ! ""50 балов за правильность ! если что диалог на английском ! хахаха ! ну вы поняли кажется !

Английский язык

Нужен диалог на тему"болезнь" 6 класс 7 - 10 предложений всего ! не очень длинный пото??у - что учить ! ""50 балов за правильность ! если что диалог на английском ! хахаха ! ну вы поняли кажется !

Автор: Гость