Нужен диалог на тему"болезнь" 6 класс 7 - 10 предложений всего ! не очень длинный пото??у - что учить ! ""50 балов за правильность ! если что диалог на английском ! хахаха ! ну вы поняли кажется !
Английский язык
Нужен диалог на тему"болезнь" 6 класс 7 - 10 предложений всего ! не очень длинный пото??у - что учить ! ""50 балов за правильность ! если что диалог на английском ! хахаха ! ну вы поняли кажется !
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